Gebührenfreie Kitas? Gericht entscheidet über Volksbegehren

Von Schwäbische Zeitung

Die vom Ulmer Rechtsanwalt Markus Heinz initiierte „Friedliche Versammlung für unsere Grundrechte“ auf dem Ulmer Münsterplatz stieß am Samstagnachmittag auf großes Interesse. Die Redner kritisierten dabei die derzeit geltenden Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen, die unangebracht seien.

An die 1000 Menschen, darunter viele Befürworter der Forderung nach dem Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverantwortung in Zeiten von Corona, aber auch Menschen, die nach eigener Aussage einfach an den Informationen interessiert waren, ...