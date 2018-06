Gauck würdigt Baden-Württemberger für Einsatz bei Integration

Bundespräsident Joachim Gauck hat für mehr gesellschaftliches Miteinander bei der Integration von Migranten geworben. „Vielfalt ist selbstverständlich geworden. Sie ist eine Bereicherung - vorausgesetzt, wir begegnen einander offen, respektvoll und in dem Bewusstsein, dass wir zusammengehören“, sagte er am Donnerstag in Berlin bei der Verleihung von Verdienstorden an 25 Frauen und Männer für deren Engagement für die Integration Zugewanderter, darunter drei Menschen aus dem Südwesten. „Die Probleme, die es gibt, die müssen und können wir gemeinsam lösen.“

Der Leiter der Koordinierungsstelle Internationale Stadt in Ulm, Saliou Gueye, bekam die Verdienstmedaille. Schon als Integrationsbeauftragter der Stadt Ludwigsburg hatte er den Angaben nach bis 2013 Integrationsprojekte mit bundesweitem Vorbildcharakter entwickelt. Susanne Saltikiotis widmet sich seit 1995 der Sprachförderung in Kindergärten der Gemeinde Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) und der Hausaufgabenbetreuung in der örtlichen Gemeinschaftsschule. Sie bekam ein Verdienstkreuz am Bande wie auch Mirko Vidackovic aus Waiblingen. Der Diplomsozialarbeiter der Caritas kümmert sich seit mehr als 40 Jahren im Rems-Murr-Kreis um die Belange der Menschen vor allem aus Kroatien. „Gewiss ist unser Land noch nicht in allem genügend eingestellt auf die Herausforderungen unserer zunehmend vielfältigen Gesellschaft“, gab der Bundespräsident zu bedenken. Dabei gehe es etwa um die Frage, wie eine Einwanderungsgesellschaft altere oder wie jedem Kind der bestmögliche Start ins Leben gesichert werde, „egal in welchem Stadtviertel und in welcher familiären Situation es aufwächst“.

