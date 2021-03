Gaststätten können Erlaubnis einfach verlängern

Gaststätten, die infolge der Corona-Krise seit Monaten geschlossen sind, können ihre Lizenz ohne viel Aufwand verlängern lassen. Die pandemiebedingte Schließung sei als wichtiger Grund für eine Fristverlängerung anzusehen, teilte das baden-württembergische Wirtschaftsministerium in Stuttgart am Donnerstag mit Verweis auf einen entsprechenden Erlass mit. „Ein drohender Verlust der Gaststättenerlaubnis aufgrund längerer Betriebsschließung während der Pandemie kann so schnell und unbürokratisch verhindert werden.“

Normalerweise erlischt die Zulassung, wenn der Betrieb nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis begonnen oder seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt worden ist.

