Gastronomie und Hotellerie werben um Azubis

Gastronomie und Hotellerie fehlen Arbeitskräfte. Beinahe jeder vierte Beschäftigte habe während der coronabedingten Schließung in Stuttgart die Branche verlassen, wie die Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes am Mittwoch mitteilte. Es seien 3200 der insgesamt 13.500 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze der Pandemie zum Opfer gefallen.

Viele, oft langjährige Mitarbeiter aus der Gastronomie und der Hotellerie seien im Lockdown in andere Branchen abgewandert. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken soll noch vor den Sommerferien eine Ausbildungsinitiative gestartet werden, um junge Leute zu gewinnen. Obwohl die Branche mit am schwersten gebeutelt worden sei, wollten die Betriebe nicht an der Ausbildung von qualifiziertem Personal sparen.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-290441/2

Dehoga