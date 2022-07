Gastgewerbe trotz Herausforderungen optimistisch für Sommer

Das Gastgewerbe im Südwesten blickt trotz diverser Herausforderungen optimistisch auf das Geschäft im Sommer. Zwar seien die wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere die Kostensteigerungen, groß und teilweise auch schon spürbar, sagte der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg, Daniel Ohl, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Doch das Bedürfnis nach Geselligkeit und kulinarischen Erlebnissen sowie nach Urlaub und Erholung sei nach wie vor groß.

Auf Basis einer Umfrage des Verbands in Baden-Württemberg von Anfang Juli könne er die aktuelle Nachfragesituation als „insgesamt gut bis befriedigend bezeichnen“, so Ohl. Zuversichtlich stimme ihn, dass viele Touristen aus dem Inland in den zurückliegenden Corona-Jahren Deutschland und damit auch Baden-Württemberg als attraktives Reise- und Urlaubsziel wiederentdeckt hätten.

Eine gewisse Sorge bereite ihm die steigende Corona-Inzidenz. Das Gastgewerbe sei geprägt von kleinen Betrieben, diese reagierten auf einen erhöhten Krankenstand besonders empfindlich. Auch bei den Gästen hätten die steigenden Corona-Zahlen Auswirkungen. Hoteliers berichteten laut Ohl von einer Zunahme bei kurzfristigen Buchungen. Zudem stornierten auch mehr Gäste kurzfristig ihre Reservierungen.

