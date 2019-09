Eine Spur der Verwüstung hat ein Hotelgast in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hinterlassen. Der 28-Jährige zerschlug in der Nacht zum Dienstag den Fernseher und einen Glastisch. Weil er sich dabei verletzte, sei das Bettlaken blutverschmiert gewesen, hieß es in den Polizeiangaben vom Mittwoch. Der Mann gab an, sich an nichts erinnern zu können. Er musste das Zimmer räumen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Polizeimeldung