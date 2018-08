Gast fliegt aus Bar und fährt Rausschmeißer mit Auto an

Ein Gast soll in einer Bar in Kehl erst Ärger gemacht und dann den Rausschmeißer mit seinem Auto angefahren haben. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Gast das Lokal am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr trotz mehrfacher Aufforderung des Securitymannes nicht verlassen. Nach einem Streit soll sich der Unbekannte dann in sein Fahrzeug gesetzt und den Mitarbeiter damit frontal erfasst haben. Anschließend flüchtete der Angreifer. Das Fluchtfahrzeug wurde unweit entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich dann zu Fuß davongemacht hat. Der Sicherheitsmann trug bei dem Vorfall mehrere Verletzungen davon.