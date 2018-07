Eine undichte Gasflasche auf einem Lastwagen hat am Mittwoch einen Großeinsatz an der Autobahn 8 ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte der Lastwagen zuvor auf einem Parkplatz bei Gruibingen Halt gemacht. Ein Zeuge meldete daraufhin, dass aus einer der geladenen Flaschen Gas austrat. Feuerwehr und Polizei rückten den Angaben zufolge mit einem großen Aufgebot an und sperrten den Bereich ab. Die Feuerwehr dichtete schließlich eine Gasleitung wieder ab. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Gasaustritt kommen konnte.

