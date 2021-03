Gasleck in Grundschule: 55 Kinder in Sicherheit gebracht

Wegen eines Gaslecks ist eine Grundschule in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt worden. Eine Leitung sei defekt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. 55 Kinder und das Lehrpersonal mussten das Gebäude verlassen. Nach etwa 45 Minuten konnten sie wieder in die Klassenräume zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Polizei und Feuerwehr waren am Freitagvormittag im Großeinsatz. Bis zur Behebung des Lecks sei das Gas nun von den Stadtwerken abgestellt worden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-981608/2

Mitteilung der Polizei