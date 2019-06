Bei einer Gasexplosion in einem Kellerraum in Stuttgart-Vaihingen sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Beim Wechseln einer Gaskartusche eines Campingbrenners war Gas in einem Kellerraum ausgetreten, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag sagte. Das Gas-Luft-Gemisch habe sich aus bislang unbekannter Ursache entzündet. In der Folge entstand in dem Keller ein Brand. Nachbarn alarmierten den Angaben zufolge die Rettungskräfte. Die beiden Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. In dem Kellerraum befinde sich auch die Gastherme des Hauses, ein Übergreifen des Brandes sei aber verhindert worden, hieß es.