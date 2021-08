Gasaustritt in Mehrfamilienhaus: Vier Verletzte

Bei einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim sind vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr hatte am Sonntagabend in einer Wohnung aufgrund einer defekten Gastherme eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend wurde das gesamte Gebäude von den Einsatzkräften geräumt. Zwei Bewohner der Wohnung und zwei Rettungskräften kamen mit einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung in ein Krankenhaus. Bei dem Einsatz waren 27 Feuerwehrleute vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-854567/2

PM