Gas tritt in Entsorgungsfirma aus: Mehrere Leichtverletzte

Bei einem Unfall mit einem Bagger in einer Entsorgungsfirma in Riederich (Kreis Reutlingen) ist am Montag Gas ausgetreten. Mehrere Menschen wurden nach ersten Erkenntissen leicht verletzt. Es seien mehrere Behälter beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Mitarbeiter hätten danach über Reizungen geklagt. Derzeit gehe man von etwa fünf bis zehn leicht verletzten Menschen aus. Den Angaben zufolge wurden mehrere Firmengebäude evakuiert. Die Polizei bat Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Unfallursache war zunächst unklar.