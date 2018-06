Gartenschau verkauft schon vor Eröffnung viele Eintrittskarten

Sigmaringen (dpa/lsw) - Zehntausende Blumen sind schon gepflanzt, und auch das Interesse der Besucher ist scheinbar groß: Kurz vor dem Beginn der Gartenschau in Sigmaringen hat der Verkauf der Dauerkarten die Erwartungen deutlich übertroffen. 15 000 Besucher hätten sich eine der immerhin 70 Euro teuren Karten gekauft, teilte die Stadt am Dienstag mit. In einer Kommune mit 16 000 Einwohnern sei das ein klares Zeichen, „dass beinahe ganz Sigmaringen hinter dem Konzept der Gartenschau steht“, sagte Bürgermeister Thomas Schärer. Die Gartenschau am Donauufer rund um das Hohenzollernschloss wird an diesem Samstag eröffnet. Bis zum 15. September erwarten die Veranstalter 200 000 Besucher. Mehr als 800 Veranstaltungen sind geplant.

Entscheidend seien aber nicht nur die Gärten. Für die Gartenschau sei viel an der Infrastruktur der Stadt gebaut worden, sagte Schärer. „Der Fluss rückt dank neuer Wegeverbindungen näher an die Stadt heran, Spiel- und Freizeitplätze wurden geschaffen und der Naherholungswert erhöht.“ Das seien Entwicklungen, die Sigmaringen auch über die Gartenschau hinaus erhalten blieben. Insgesamt sollten knapp acht Millionen Euro in Gärten, Spielplätze und Spazierwege investiert werden.

Die kleine Gartenschau, das sogenannte Grünprojekt, ist auf kleinere Kommunen zugeschnitten. Sie findet jährlich im Wechsel mit der Landesgartenschau statt, die größer und teurer ist. 2012 hatte die Landesgartenschau in Nagold (Kreis Calw) mehr als eine Million Besucher angelockt.

