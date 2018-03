Bei einem Garagenbrand in Wolfach im Schwarzwald ist ein Mann leicht verletzt worden. Der Hausbesitzer erlitt eine Rauchvergiftung, als er das Feuer löschen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in der Garage aus. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 50 000 Euro.