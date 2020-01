Nach zwei Feuern in einer Tiefgarage und einem Carport in Überlingen (Bodenseekreis) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Dienstag brach am Montagabend zunächst ein Feuer in einer Tiefgarage aus. Zwei Autos brannten völlig aus, drei Motorroller und die Garage selbst wurden durch den Rauch beschädigt. Rund drei Stunden später mussten die Einsatzkräfte zu einem Doppelcarport ausrücken. Der Carport aus Holz sowie zwei Autos und ein Roller wurden zerstört. Zwei weitere, nahe stehende Autos sowie die Rollläden eines Wohnhauses wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Ob beide Brände in einem Zusammenhang stehen, wird nun ermittelt.

Mitteilung der Polizei