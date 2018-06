Am kommenden Mittwoch will Kultusminister Andreas Stoch (SPD) Schulgeschichte schreiben: Dann soll der Landtag mit dem neuen Schulgesetz auch die Einführung des Ganztagsunterrichts an Grundschulen beschließen und ein jahrzehntelanges Provisorium beenden. „Wir wissen, dass sich wir nicht bei Null sind. Aber wir wissen auch, dass wir noch Nachholbedarf haben“, sagt Stoch angesichts einer Bertelsmann-Studie, die den Südwesten beim Ganztagsunterricht just bundesweit auf dem zweitletzten Platz sieht.

181 Schulen wollen wechseln

Doch das soll sich schnell ändern: Mit den Kommunalverbänden hat man sich auf ein Grundsatzkonzept geeinigt, Musik- und Sportverbände für zusätzliche Stunden gewonnen. Die Schulleitungen können bis zur Hälfte der Lehrerwochenstunden „monetarisieren“ und mit dem Geld Kurse außerschulischer Partner bezahlen. Schon nächstes Schuljahr soll es losgehen – 181 Schulen haben den Ganztagsbetrieb bereits beantragt. Wer zum Folgeschuljahr starten will, muss schnell sein: Die Antragsfrist für das Schuljahr 2015/2016 ist bislang am 1. Oktober – für einen frisch gewählten Gemeinderat und ein gerade aus den Sommerferien gekommenes Lehrkollegium könnte das durchaus knapp werden.

Die Anhörung des Bildungsausschusses am Mittwoch kam da für einige vorgeladene Verbände überraschend kurzfristig. Trotzdem fanden die Lobbyisten noch einiges, was ihnen nicht mundet: Städte und Gemeinden im Land wünschen sich noch mehr Flexibilität, als der Gesetzentwurf sowieso schon verspricht. Dort sind sowohl für alle Schüler verbindliche, als auch wählbare Ganztagsangebote vorgesehen. Zudem bietet das Land gleich vier verschiedene Zeitvarianten an, aus denen die Schulträger das Passende wählen sollen: Drei oder vier Tage à sieben Zeitstunden sowie drei oder vier Tage à acht Zeitstunden.

Doch der Städtetag hätte für große Grundschulen gerne noch interne Wahlmöglichkeiten, um verschiedenen Gruppen unterschiedliche Zeiten anbieten zu können. Und der Gemeindetag fürchtet, dass die Mindestgruppengröße von 25 Schülern im ländlichen Raum zum K.o.-Kriterium wird. Diese Hürde müsse abgesenkt werden, „sonst wird es lange keinen Ausbau geben“, glaubt Gemeindetagsvertreter Steffen Jäger.

Beide Kommunalverbände ärgern sich zudem über einen Haushaltsvorbehalt im Gesetz: Langfristig will das Land zwar 70 Prozent der Grundschulen in den Ganztagsmodus bekommen. Doch der millionenteure Ausbau soll „schrittweise“ erfolgen, heißt es etwas blumig. Will heißen: Wenn aus den Kommunen mehr Anträge eingehen, als im Land Mittel da sind, dreht Stuttgart den Geldhahn zu. Norbert Brugger vom Städtetag spricht von einem „Premiumprojekt“ mit zweitklassigem Gesetz. Trotz allem: Grundsätzlich bekommt Stoch viel Lob von den Kommunalverbänden und erntet selbst von der Opposition wenig Kritik.

Lehrerverbände sind unzufrieden

Verärgert sind hingegen die Lehrervertreter: Die Stundenzahlen seien zu knapp bemessen, die Mittagspause pädagogisch nicht gesichert, sagt Doro Moritz von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie rät auch von der Monetarisierung der Lehrerstellen durch Externe ab. Und nicht zuletzt ist die GEW wegen zwei anderer Reformen sauer: So soll die Schulkonferenz künftig zu je einem Drittel von Lehrern, Eltern und Schülern besetzt werden. Außerdem soll es mehr Beteiligung bei der Schulleiterbesetzung geben. Das alles werten GEW und der Konkurrenzverband VBE als Entwertung der Lehrerexpertise.