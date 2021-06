Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ausgebremst: Kretschmann erreicht Vermittlung

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat im Bundesrat eine Neuverhandlung der Kosten für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder erreicht.

Die Länderkammer rief am Freitag in Berlin den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat an.

Der Grünen-Politiker hatte zuvor dafür geworben, "ernsthafte Verhandlungen über eine faire Lastenverteilung anzugehen". Das sei bisher nicht geschehen. "Es kann nicht so weitergehen, dass den Ländern Schritt für Schritt der finanzielle Spielraum genommen wird."

Kinder und Familien in unserem Land haben dieses Signal nicht verdient. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD)

Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) unterstützte den Vorschlag in der Länderkammer. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) äußerte sich nach der Abstimmung enttäuscht: "Kinder und Familien in unserem Land haben dieses Signal nicht verdient."

Der Bund sei den Ländern an vielen Stellen sehr weit entgegenkommen. Gemeinsame Aufgabe sei es jetzt, schnell eine Lösung zu finden, damit das Gesetz doch noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten könne.

Anspruch auf Ganztagsplatz in den ersten vier Schuljahren

Geplant ist eigentlich, dass jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommt.

Es wird davon ausgegangen, dass dafür bis zu eine Million zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen. Milliardeninvestitionen in Räume und Ausstattung sind nötig. Hinzu kommen geschätzte Personal- und Betriebskosten von bis zu 4,5 Milliarden Euro im Jahr.

Der Bund will den Ländern nach bisherigen Plänen 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung stellen und sich langfristig mit knapp einer Milliarde Euro jährlich an den laufenden Betriebskosten beteiligen. Die Länder kritisieren das als zu niedrig und fordern, dass der Bund die Hälfte der Betriebskosten übernimmt.

Kretschmann sagte, zwar befürworte seine grün-schwarze Landesregierung den Ausbau der Betreuung, doch der Bund wolle von den Personal- und Betriebskosten deutlich zu wenig übernehmen.

Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind Investitionen in Räume und Ausstattung nötig, und es müssen genügend Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden.