Ganz Deutschland macht bald Urlaub in ganz Deutschland: Was das für die Region bedeutet

Wegen der Corona-Krise sind Grenzen geschlossen, es besteht weiterhin eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für touristische Reisen ins Ausland. Viele Urlauber planen deshalb um: Urlaub im eigenen Land.

Schwäbische.de hat sich umgehört, was das für die Tourismuszentren in der Region bedeutet.

OBERSCHWABEN

Mega-Cities mit urbanen Zentren und touristisches Hotspots – mit diesen Argumenten kann die Region nicht gerade punkten.

„Was lange Zeit – vielleicht auch von einigen Gästen – als nachteilig ausgelegt wurde, kann für uns jetzt zum großen Vorteil werden“, erläutert die Geschäftsführerin der Oberschwaben Tourismus (OTG), Daniela Leipelt. Denn wegen Corona sei „Social Distancing“ das Wort der Stunde.

Sanfte Hügel, kleine Seen, teilweise wilde Moorlandschaften und Naturschutzgebiete sowie beschauliche Dörfer und Kleinstädte ermöglichten auf vielfache Weise zu Fuß oder mit dem Rad draußen in der Natur zu sein, wirbt die Geschäftsführerin. Auch Urlaub auf dem Bauernhof oder mit dem Wohnmobil könnten Leuchttürme sein: „Ich gehe von einem absoluten Boom auf die hiesigen Reisemobilstell- und Campingplätze aus.“

Für mindestens genauso wichtig erachtet sie die Lockerungen bei der Gastronomie. Ohne Restaurants und Biergärten könne der Tourismus nicht in die Gänge kommen, erläutert Leipelt, die in touristischen Fragen für ein einheitliches Vorgehen in Deutschland plädiert. Ansonsten drohe eine Wettbewerbsverzerrung.

Und auch bei den erwarteten Vorabbuchungen für touristische Einrichtungen müsse mit Bedacht geplant werden. Es gelte zu vermeiden, dass Gäste nach einer weiten Anreise ein Museum wegen Überfüllung nicht besuchen könnten: „Wir sind hierzu auch in Abstimmung mit der Tourismus Marketinggesellschaft Baden-Württemberg.“

ALLGÄU

Belinda Unger, Geschäftsführerin des Zweckverbandes "Tourismus Württembergisches Allgäu" und Leiterin des Gästeamtes in Wangen, rechnet damit, dass viele in diesem Jahr von Fernreisen absehen werden, auch wenn sie erlaubt sein sollten. "Viele, die in den Urlaub fahren möchten, werden dieses Jahr in Deutschland bleiben, weil sie sich sicherer fühlen", sagt Unger.

Bei den Übernachtungstouristen erwartet sie deshalb einen absoluten Boom für das württembergische Allgäu. Denn die Region verkörpere genau das, was viele in dieser unsicheren Zeit suchen. "Das Allgäu ist für Ruhe und Natur bekannt und ist damit gerade ein absoluter Sehnsuchtsort", sagt Unger.

Diese Saison wird sich stark von anderen unterscheiden, da ist sich Belinda Unger sicher. "Große Veranstaltungen, wie Kinder und Stadtfeste, fallen in diesem Jahr weg. Wir sind deshalb dabei alternative Unternehmungsvorschläge aufzulisten", sagt sie. Gemeint sind zum Beispiel Wandertipps, Radtouren oder andere Erlebnisse in der Natur. Unger rechnet außerdem damit, dass der Reisemobiltourismus in diesem Jahr stark ansteigen wird. "Da haben die Leute ihr eigenes zu Hause dabei, was sicher auch Sicherheit gibt", sagt sie.

Durch den Ferienpark Allgäu von Center Parcs bei Leutkirch erlebte die Region im vergangenen Jahr einen regelrechten Touristen-Ansturm. Wie es dort in diesem Jahr weitergeht, ist fraglich. Der Park ist seit mehreren Wochen für Gäste geschlossen.

BODENSEE-REGION

Ob eine große Tourismuswelle den Bodensee erreichen werde, sei noch unklar, sagt Ute Stegmann, Geschäftsführerin Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) "Das ist schwer zu sagen. Vor allem, da wir im Moment noch nicht sicher wissen, wie die Reisebeschränkungen wirklich gelockert werden."

Bei der DBT glaubt man aber, dass der Bodensee-Tourismus von einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen profitieren würde. „Das würde uns Gäste zuführen, die sonst im Ausland Urlaub machen würden. Man muss ja nicht Tausende von Kilometern fliegen, um Urlaub zu machen.“ sagte Ute Stegmann bei einer Pressekonferenz am 5. Mai.

Der Langenargener Hotelier Roman Wocher erhofft sich den großen Touristen-Ansturm, Bedenken vor zu viel hat er nicht. "Mehr als voll haben können wir nicht." Er vermutet, dass besonders die Häuser, die nicht direkt am See - und damit ohnehin fast immer gut gebucht - lägen, noch mehr von einem großen Andrang profitieren könnten.

Dass die Verluste auch in der Region damit aufgefangen werden, glaubt er allerdings nicht. "Es wird immer welche geben, die überleben, aber auch welche, die es zu hart treffen wird." Besonders für Angestellte in der Branche seien die Zeiten schwer. Zur Kurzarbeit käme noch der Wegfall von Trinkgeld dazu. "Das geht an die finanzielle Existenzgrundlage".

ALB-DONAU

Während Tourismus-Angebote der Schwäbischen Alb bereits in den vergangenen Wochen eine erhöhte Nachfrage verzeichnen, sieht die Situation in der Donau-Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm „bescheiden“ aus. Bislang sei die Strategie der Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT), die Vermarktungsgesellschaft der Städte Ulm und Neu-Ulm, stark von Großveranstaltungen geprägt gewesen, erklärt UNT-Chef Wolfgang Dieterich.

Doch das ist derzeit nicht möglich: kein Nabada, kein Donaufest, keine Konzerte mit Sting, Mark Forster oder den Beach Boys. Aktuell versuche man die Höhenwege, Rad- und Wandertouren rund um Ulm im Marketing hervorzuheben. „Dinge zeigen, die man sonst vielleicht noch nicht kannte.“

Die Nachfrage an Städteführungen sei derzeit ebenfalls sehr gering bis nicht vorhanden. Auch deshalb, weil keine Gäste von weiter weg den Weg in die Stadt suchen. „Wer will dieser Tage auch schon eine Gruppenführung machen?“, stellt Dieterich eine eher rhetorische Frage. „Das macht niemandem Spaß.“

Ähnlich prekär sei auch die Situation bei der Kultur, „die den Reichtum einer Stadt ausmacht“. Wohin hier die Reise geht und welche Folgen die Krise für die Künstler haben könnte, sei schwer zu prognostizieren. „Das macht mir Sorgen“, sagt der UNT-Chef und spricht von einer „Verarmung der Tourismus-Landschaft“.

Wie groß die Einbußen im Tourismusbereich am Ende für Ulm und Neu-Ulm sein werden, sei jetzt noch nicht abschätzbar. Für März geht Dieterich bei den Belegungszahlen der Hotelbetten im Vergleich zum Vorjahr von einem Rückgang zwischen 70 und 80 Prozent aus.

Das Interesse der heimischen Bevölkerungen an Touren auf Land habe dagegen merklich zugenommen – vor allem beim Tagestourismus, erklärt Julia Metzmann vom Schwäbische Alb Tourismusverband. Die Menschen suchen die Natur vor ihrer Haustür. Sofern die touristischen Betriebe auf der Alb die Krise überstehen, glaubt Metzmann, dass diese danach sehr gefragt sein werden. „Wir rechnen mit einem großen Interesse an der Schwäbischen Alb als Urlaubsziel, sobald die Betriebe wieder öffnen dürfen“, sagt sie.

OSTALB

Die Ostalb hat viele Ausflugsziele, an denen sich Urlauber erholen können, ohne sich einem höheren Ansteckungsrisiko auszusetzen. Davon ist die Stabsstelle Tourismus des Landratsamts Ostalbkreis überzeugt. Inlandsurlauber würden in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen.

Auch bei der Touristikgemeinschaft Schwäbische Ostalb ist ein Trend zu erkennen: Die Geschäftsführerin schildert ihre Beobachtungen so, dass derzeit eine starke Nachfrage von Prospekten aus der Region bestehe. Und zwar hauptsächlich von Menschen, die im Ostalbkreis wohnen.

Ein erhöhtes Sicherheitsgefühl in der Heimat und die gleiche Sprache seien wichtige Faktoren während der Krise, den Urlaub in einer bekannten Umgebung zu verbringen. Ein langsames herantasten an den Urlaub.

