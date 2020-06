Von Schwäbische Zeitung

Sebastian Wolf scheidet mit sofortiger Wirkung aus der zweiköpfigen Geschäftsführung der Oberschwabenklinik (OSK) aus. Das gab die OSK am Sonntagmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Aufsichtsrat habe diese Entscheidung getroffen, heißt es in der Mitteilung. Die Funktion des Geschäftsführers für Finanzen, Personal und Infrastruktur soll neu besetzt werden.

„Der Aufsichtsrat möchte damit die Geschäftsführung für die Zukunft neu aufstellen“, heißt es in der Mitteilung.