Gall nach Flüchtlingsgipfel: Umsetzung ist Herausforderung

Innenminister Reinhold Gall (SPD) hat die Umsetzung der Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels als enorme Herausforderung bezeichnet. Die Vereinbarungen müssten jetzt praktisch umgesetzt werden, sagte Gall in SWRinfo: „Und es muss in der Praxis dann auch funktionieren. Da gibt’s jetzt noch einiges zu tun.“

Die Signale, die am Donnerstagabend erzielt wurden, seien ausgesprochen gut. „Beschlüsse, die beinhalten, dass diejenigen Asylbewerber, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben können, bedingen natürlich, dass wir auch genügend Erstaufnahmeeinrichtungen haben.“ Da habe das Land erhebliche Kraftanstrengungen vor sich.

Eine zusätzliche Herausforderung sieht der SPD-Politiker in der Ausweisung abgelehnter Asylbewerber. Gall sagte, man müsse sich darauf einstellen, dass schneller zurückgeführt werde: „Gleichwohl wollen wir den Anspruch an uns nicht aufgeben, dass wir auch diese Maßnahme so human wie irgend möglich durchführen. Was beispielsweise die freiwillige Ausreise anbelangt, da erzielen wir übrigens bessere Ergebnisse als bei Zwangsrückführungen. Deshalb werden wir uns organisatorisch aufstellen, dass wir die Menschen entsprechend beraten, dass sie möglichst freiwillig ausreisen.“