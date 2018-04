Görges/Grönefeld geben auf: Fed-Cup-Damen verlieren 1:4

Die deutschen Tennis-Damen haben das Halbfinale gegen Tschechien mit 1:4 verloren. Das deutsche Doppel mit Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld gab wegen einer Verletzung von Görges am Sonntag in Stuttgart nach dem 5:7 im ersten Satz auf. Der Zweisatz-Sieg von Görges gegen Karolina Pliskova war damit der einzige Punkt des deutschen Teams in dieser Begegnung. Das Aus der Gastgeber war mit dem klaren 2:6, 2:6 von Angelique Kerber gegen Petra Kvitova besiegelt gewesen. Deutschland muss in dem prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerb damit weiter auf den ersten Final-Einzug nach 2014 warten.

