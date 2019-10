Göppingens Handballer Heymann fällt mit Kreuzbandriss aus

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen muss monatelang auf Nationalmannschaftskandidat Sebastian Heymann verzichten. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler zog sich am Sonntag beim 29:21-Sieg gegen die Eulen Ludwigshafen einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das teilte der Tabellen-Elfte am Montag mit. „Den gestrigen Sieg gegen die Eulen haben wir uns mit der schlimmen Verletzung von Sebastian Heymann teuer erkauft. Schon im Spiel und dann auch danach waren wir in einer Art Schockzustand“, sagte Trainer Hartmut Mayerhoffer.

