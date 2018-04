Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen ist erneut auf dem besten Weg ins Finalturnier um den Handball-EHF-Pokal. Im Hinspiel des Viertelfinales setzte sich der Bundesligist am Sonntagabend mit 30:27 (19:11) in Frankreich bei Chambéry Savoie durch. Damit würde der Mannschaft von Trainer Rolf Brack im Rückspiel am kommenden Sonntag in eigener Halle bereits eine knappe Niederlage zum Einzug ins Final Four reichen. Bester Werfer seines Teams war Marcel Schiller, dem sieben Treffer gelangen. Göppingen könnte den EHF-Pokal in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Serie gewinnen. Das Final Four findet am Pfingstwochenende in Magdeburg statt.

Kader von Frisch Auf Göppingen

Tabelle der Handball-Bundesliga

Spielplan von Frisch Auf Göppingen