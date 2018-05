Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen trifft im Halbfinale des Handball-EHF-Pokals auf den Bundesligarivalen Füchse Berlin. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln Endrunden-Gastgeber SC Magdeburg und das französische Team Saint-Raphael Var. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Magdeburg. Das Final-Four-Turnier findet am 19. und 20. Mai statt, Frisch Auf will dort den dritten EHF-Pokalsieg in Serie feiern.

Die Füchse Berlin seien Göppingen aus der Bundesliga bestens bekannt, sagte Frisch-Auf-Spielleiter Alexander Kolb zur Revanche für das Endspiel von 2017, das die Schwaben mit 30:22 gewannen. „Unsere Mannschaft ist als mehrfacher Titelträger und Titelverteidiger sehr europapokalerfahren, geht sehr ambitioniert in das Turnier und wird gut vorbereitet sein.“

Frisch Auf Göppingen

EHF-Pokal