Die baden-württembergischen AfD-Fraktion hält sich hinsichtlich des neuen Parteiausschlussverfahrens gegen den Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon bedeckt. Die Meldung könne er nicht kommentieren, sagte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel am Montag in Stuttgart. Ein Ausschlussverfahren sei Angelegenheit der Partei, nicht der Fraktion. Der AfD-Bundesvorstand müsse über Maßnahmen entscheiden.

Gögel kommentierte aber die Aussagen Gedeons zur Gründung einer Vereinigung jüdischer AfDler. „Die Äußerungen von Herrn Gedeon passen in eine ganze Reihe von Äußerungen“, sagte er. „Die haben mich nicht überrascht.“ Es handle sich um eine persönliche Einschätzung von Gedeon, die er selbstverständlich nicht teile.

Gedeon hatte die Gründung der Vereinigung als „problematische Angelegenheit“ bezeichnet. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er: „Im günstigsten Fall ist diese Gründung überflüssig wie ein Kropf, im ungünstigsten Fall handelt es sich um eine zionistische Lobbyorganisation, die den Interessen Deutschlands und der Deutschen zuwider läuft.“

Gedeon gehört dem Landtag derzeit als fraktionsloser Abgeordneter an. Er ist aber weiter Mitglied der AfD. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach sich der Bundesvorstand der Partei in Berlin am Montag für ein neues Parteiausschlussverfahren aus. Antisemitismusvorwürfe gegen Gedeon hatten 2016 vorübergehend zur Spaltung der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag geführt. Einen Antrag des AfD-Landesvorstandes auf Parteiausschluss hatte das Landesschiedsgericht Anfang 2018 unter Verweis auf formale Gründe zurückgewiesen. In erster Instanz ist jetzt erneut das Landesschiedsgericht zuständig.