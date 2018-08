Gíslason wieder im Mannschaftstraining beim SV Sandhausen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen kann im Heimspiel gegen Union Berlin möglicherweise wieder auf Rurík Gíslason zurückgreifen. Der isländische Nationalspieler, der wegen eines Knochenödems zwei Wochen pausieren musste, hat das Training wieder aufgenommen. Ob er schon am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Spitzenreiter auf den Platz zurückkehrt, ist offen. „Wir werden auf Spieler setzten, die hundertprozentig bereit sind“, erklärte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag.

Die Nordbadener stehen nach drei Niederlagen zum Auftakt auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Das ist enttäuschend, den Start hatten wir uns anders vorgestellt“, sagte Otmar Schork, der als Geschäftsführer für den sportlichen Bereich zuständig ist. „Wir haben uns in den ersten Spielen zu viele individuelle Fehler und Schwächephasen erlaubt.“ Trotz mehrerer Ausfälle will Sandhausen auf dem Transfermarkt aber nicht mehr reagieren.

Obwohl Kocak größten Respekt vor Spitzenreiter Berlin hat („Sie haben hohe Qualität im Kader und stehen nicht umsonst da oben“), traut er seiner Mannschaft am Sonntag eine Überraschung zu. Nicht alles sei in den ersten Spielen schlecht gewesen, sagte Kocak. „Ich habe auch sehr gute Sachen gesehen, das müssen wir optimieren“, sagte er und warb um Geduld mit der neu formierten Mannschaft: „Es ist wie bei einem Marathonlauf. Es ist nicht so wichtig, wie man startet, sondern wie man über die Ziellinie kommt.“

Kader SV Sandhausen

Spielplan SV Sandhausen

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Statistiken zum SV Sandhausen