Die Minister Winfried Hermann (Verkehr, Grüne) und Guido Wolf (Justiz, CDU) drängen in einem gemeinsamen Brief an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auf einen schnellen Ausbau der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen.

Die Strecke, auf der auch internationale Züge nach Zürich verkehren, müsse in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen werden, fordern die Stuttgarter Minister. Nur in diesem Fall hat der Ausbau eine Chance auf Realisierung bis 2030.

Der Bund hat sich in einem Vertrag mit der Schweiz zum Ausbau verpflichtet, führt das Projekt aber nur in der nachrangigen Kategorie „potenzieller Bedarf“. Das heißt, es sind noch weitere Planungen nötig.

Hermann sagte zudem, die Schweizer Bahn halte den Einsatz von Neigetechnikzügen auf der Strecke für möglich. Das müsse der Verkehrswegeplan berücksichtigen.

Wolf, der auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft Gäubahn ist, sagte: „Dem Nachbarland Schweiz gegenüber, zu dem von Baden-Württemberg aus vielfältige und insbesondere auch gute wirtschaftliche Beziehungen bestehen, ist es nur schwer vermittelbar, dass auf deutscher Seite bisher nur wenig geschehen ist.“

Die Strecke soll in Teilen zweigleisig ausgebaut werden.