Eine Fußgängerin ist in Karlsruhe von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge überquerte die 31-Jährige am Dienstag an einer Haltestelle die Gleise hinter einer ausfahrenden Bahn und stieß mit einer einfahrenden Straßenbahn zusammen. Dabei wurde die Frau zu Boden geschleudert.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-364282/2

Pressemitteilung