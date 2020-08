Eine Fußgängerin ist in Kappelrodeck (Ortenaukreis) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin hatte eine Straße gequert, als das Auto abbog und sie anfuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Autofahrerin habe die 83-Jährige wohl nicht rechtzeitig gesehen. Die Fußgängerin kam am Mittwoch lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus, wo sie noch am selben Tag starb.

Mitteilung der Polizei