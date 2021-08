Fußgängerin in Stuttgart schwer verletzt: Bei Rot über Ampel

Eine Fußgängerin ist in Stuttgart beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 61-Jährige am Freitag nach ersten Erkenntnissen bei Rot über die Ampel gegangen und mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammengestoßen. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-996219/2

Pressemitteilung