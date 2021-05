Fußgänger von Auto und Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Heidenheim von einem Auto und einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige habe die vierspurige Straße überqueren wollen, als ein Autofahrer einen Lastwagen überholte, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er auf die Überholspur trat, wurde er von einem 62 Jahre alten Autofahrer erfasst und zurück auf die Fahrbahn vor den Lastwagen geschleudert. Der 64-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasst den Fußgänger. Der Mann kam nach dem Unfall am Donnerstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, beide Fahrer blieben unverletzt.

Polizeibericht