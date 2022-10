Fußgänger besser vor Unfällen schützen: Kampagne gestartet

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat Autofahrer aufgefordert, mehr Rücksicht auf Fußgänger und Fußgängerinnen zu nehmen. Hermann sagte am Freitag in Stuttgart, jeder Unfall sei einer zu viel. „Vor allem für Autofahrende bedeutet das: Langsam und vorsichtig fahren, innerorts stets mit unvorhergesehenem Fußverkehr rechnen und beim Abbiegen vorsichtig sein.“ Wenn die Städte konsequenter gegen Falschparken vorgingen und legales Parken an unübersichtlichen Kreuzungen neu ordneten, dann schaffe auch das mehr Sicherheit.

Um die Menschen auf die Probleme aufmerksam zu machen, startete das Verkehrsministerium die Kampagne „Pass auf!“. So sind unter anderem Aktionen in Tuttlingen und Heilbronn sowie im Internet geplant. 2021 sei jeder zehnte Verkehrstote ein Fußgänger gewesen.

