Fußballvereine können Schweigeminute für Flutopfer einlegen

Die Amateurfußballer in Baden-Württemberg können den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands am Wochenende mit einer Schweigeminute gedenken. Die drei Fußballverbände des Landes bitten ihre Clubs darum, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag heißt: „Als Zeichen der Anteilnahme bitten die baden-württembergischen Fußballverbände ihre Vereine, der Opfer, ihrer Angehörigen und Freunde, sowie allen Betroffenen der Katastrophe zu gedenken.“

Zudem rufen Württembergischer (wfv), Badischer (bfv) und Südbadischer Fußballverband (SBFV) zu Spenden auf. Das Geld soll den von der Katastrophe betroffenen Sportvereinen zufließen.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-451745/2

