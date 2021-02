Funke kritisiert Umgang mit Kindern in Corona-Pandemie

Seinem Nachbarn rief er bei seiner Festnahme am Wochenende in Ulm-Wiblingen noch zu: „Ich weiß gar nicht, was die Polizei von mir will.“ Seither sitzt der 66-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass der Rentner drei Postsendungen an Lebensmittelfirmen verschickt hat. Zwei waren explodiert, eine dritte Sendung konnte die Polizei rechtzeitig abfangen.

Keine Hinweise auf zweiten Täter Das Motiv des verheirateten Rentners war auch am Montagmittag noch unklar.