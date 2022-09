Fünf Verletzte nach Unfall auf der A8

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 8 nahe Kreuz Stuttgart sind fünf Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wechselte ein 46-Jähriger mit seinem Wagen am Samstagnachmittag in Richtung München auf den rechten Fahrstreifen. Ein dort fahrender Lastwagen bremste nicht mehr rechtzeitig. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer, die 33 Jahre alte Beifahrerin sowie drei Kinder im Alter zwischen elf Monaten und neun Jahren leicht verletzt.

