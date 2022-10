Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Biberach sind fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer sei aus einem Feldweg bei Ingoldingen herausgefahren, als er mit dem Wagen eines 39-Jährigen auf einer Landstraße zusammengestoßen sei, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Durch den Zusammenprall wurden die 42 Jahre alte Beifahrerin im Auto des Seniors sowie zwei fünfjährige Mädchen im anderen Weg teils schwer verletzt. Wie die beiden verletzten Fahrer wurden sie nach dem Unfall am Sonntag in Kliniken gebracht.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:221031-99-332331/2