Fünf Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Ebhausen (Landkreis Calw) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Autos seien am Dienstag in einer langgezogenen Kurve zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Sachverständiger eingeschaltet worden. Die fünf Insassen der Fahrzeuge seien in Krankenhäuser gebracht worden. Der Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

Mitteilung Polizei

