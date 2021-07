Fünf junge Flüchtlinge in Lkw-Anhänger entdeckt

Fünf junge Flüchtlinge sollen versteckt im Sattelauflieger eines Lastwagens unerlaubt nach Deutschland eingereist sein. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei nahmen die 16 bis 18 Jahre alten Afghanen am Dienstag in Schwäbisch Hall zunächst in Gewahrsam.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sie in Rumänien unbemerkt in den Anhänger des Fahrzeugs gestiegen und bis nach Deutschland mitgefahren sein, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Lkw-Fahrer hatte die Jugendlichen demnach beim Entladen des Aufliegers auf dem Gelände der Spedition entdeckt und die Polizei informiert.

Die vier minderjährigen Jugendlichen kamen den Angaben zufolge in die Obhut des Jugendamtes, der 18-Jährige wurde an eine Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

