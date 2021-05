Fünf Flüchtlinge in Lastwagen nach Deutschland eingereist

Fünf Jugendliche aus Afghanistan sind in einem Lastwagen illegal nach Deutschland eingereist. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Jugendlichen in Rumänien in den Auflieger des Lastwagens geklettert sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz vor dem Rastplatz Denkendorf (Kreis Esslingen) haben sie mit Klopfgeräuschen auf sich aufmerksam gemacht. Der Fahrer verständigte die Polizei, die die 13 bis 16 Jahre alten Jugendlichen in Gewahrsam nahm und anschließend an das Jugendamt übergab.

