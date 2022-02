Führich nicht schwer verletzt: Stenzel mit Muskelfaserriss

Mittelfeldspieler Chris Führich vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich nicht so schlimm verletzt wie befürchtet. Die Gelenkkapsel im Knie sei lediglich gereizt, teilte der Tabellenvorletzte am Sonntag mit. Führich werde in den kommenden Tagen reduziert trainieren. Ob VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Führich bauen kann, ist allerdings ebenso fraglich wie der Einsatz von Orel Mangala.

Mangala zog sich beim 1:2 der Stuttgarter bei der TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend einen Bluterguss im Oberschenkel zu. Rechtsverteidiger Pascal Stenzel fällt dagegen voraussichtlich mit einem kleinen Muskelfaserriss in der Wade für das Spiel gegen Gladbach aus.

