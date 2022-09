Führerschein mit Verspätung: Warum immer mehr junge Menschen jahrelang warten

Lange galt in Deutschland eine eherne Regel: Wer 18 (später dann 17) Jahre alt wird, macht den Pkw-Führerschein. Eltern, Brüder, Schwestern und Freunde legten vor, wer sich dagegen entschloss, musste sich häufig rechtfertigen. Schließlich galt das Autofahren – besonders unter jungen Menschen – als Statussymbol.

Doch Trends zeigen jetzt, dass mehr 17- bis 24-Jährige auf Auto und Führerschein verzichten als früher. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

„Mit 16 Jahren wollte ich unbedingt mit dem Führerschein anfangen, damit ich mit 17 das begleitete Fahren machen kann“, sagt Julia. „Da fehlten mir aber die finanziellen Mittel.“ Später dann mit 18 Jahren, als durch die Ausbildung das erste Geld auf dem Konto landete, wollte sie die Sache noch einmal angehen. „Erst die Theorie und dann erst die Praxis. Der Fahrlehrer bot mir aber sehr schnell an die beides gleichzeitig zu machen, da ich in Wechselschicht und mit unterschiedlichen freien Tagen ewig brauchen würde“, erinnert sich die heute 30-Jährige.

Doch durch die mangelnde Zeit wurde der Abstand zwischen den Terminen mit der Fahrschule groß, die Vorbereitung schlecht. „Die Prüfungsangst war da.“ Die Folge: Julia fällt durch die Prüfung. Fünfmal.

Hohe Kosten schrecken ab

Wie ihr geht es vielen jungen Menschen. Die hohen Kosten schrecken viele ab, im Jahr 2020 lag der Preis für einen Führerschein der Klasse B laut einer Untersuchung des Vereins Moving International Road Safety Association bei durchschnittlich 2182 Euro. Andere Erhebungen gehen von noch höheren Kosten aus.

Vor zehn Jahren orientierten sich die Preise noch zwischen 1500 und 2000 Euro. Im Jahr 2021 lag die Durchfallquote bei der theoretischen Prüfung bei 36,7 Prozent, eine erschreckend hohe Zahl, findet Uwe Waldmann, Chef der Fahrschule Wiener in Friedrichshafen.

Nach seiner Beobachtung haben vor allem Menschen mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten bei den Prüfungen. „Die besten Ergebnisse erzielen Fahrschüler, die das begleitete Fahren mit 17 lernen“, sagt er. Wer später komme, schneide schlechter ab.

Auch Waldmann beobachtet einen steigenden Altersschnitt bei Fahrschülerinnen und Fahrschülern. „Viele kommen erst nach der Ausbildung oder nach dem Studium zu uns“, sagt er. Gleichzeitig berichtet der Fahrlehrer von schier endlosen Wartelisten und einem „nie dagewesenen“ Prüfungsstau, „besonders durch die Ausfälle während der Corona-Pandemie, als keine Prüfungen stattfinden konnten“.

Zahl der Fahranfänger nimmt ab

Die Zahl der erteilten allgemeinen Fahrerlaubnisse lag in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) im Jahr 2020 bei 1.217.044. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt knapp 43 Millionen Deutsche einen Führerschein. Im Jahr 2012 waren es noch knapp 31 Millionen. Die Zahl der Führerscheinbesitzer steigt also noch.

Auffällig ist aber, dass die Zahl der Führerscheinprüfungen im selben Zeitraum relativ stabil blieb. Während 2012 1.526.625 praktische Fahrprüfungen abgelegt wurden, waren es im Jahr 2019 1.740.803. Im ersten Pandemiejahr 2020 wurden 1.548.204 Prüfungen absolviert, knapp 200.000 weniger als im Vorjahr also.

Ein Vergleich der Daten von 2017 und 2019 zeigt, dass schon vor der Pandemie zuletzt die Zahl der jungen Fahranfängerinnen und Fahranfänger abnahm. In der Altersklasse unter 24 Jahren erhielten 2019 rund 20.000 Menschen weniger ihren Pkw-Führerschein. Zwischen 2010 und 2019 sank die Zahl der bis 24-Jährigen mit einem Führerschein für Pkw, Motorrad oder Roller sogar von 5,1 Millionen auf 4,4 Millionen.

Die Zahlen spiegeln nicht nur die demographische Entwicklung wieder, auch der prozentuale Anteil der Absolventen nahm im selben Zeitraum ab. 2010 machten 86 Prozent der 18 bis 24-Jährigen einen Führerschein, 2018 waren es noch 79 Prozent.

Nicht nur in Ballungsräumen machen weniger junge Menschen den Führerschein

Für Baden-Württemberg hat der Nürtinger Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel die Entwicklung vom Jahr 2001 bis 2015 untersucht. Das Ergebnis: Ein Rückgang der Führerscheinerteilungen bei den 17 bis 21-Jährigen um mehr als 30 Prozent. Dabei stellte er nicht nur in städtischen Gebieten wie in Stuttgart oder Esslingen sinkende Zahlen fest, sondern auch etwa im Landkreis Heidenheim oder im Ostalbkreis.

Auch seither hat er Daten gesammelt, die allerdings noch nicht final ausgewertet sind. „Diese Zahlen zu sammeln ist unheimlich schwer, man muss sie mühsam zusammentragen und es gibt einige Fallstricke“, sagt Gastel. Trotzdem ist er sich sicher, dass der Trend weiter anhält, „mit Unsicherheiten seit der Pandemie, deren Auswirkungen auf die Zahlen sich aber erst in einigen Jahren ablesen lassen“.

Als Grund macht der Grünen-Verkehrspolitiker hauptsächlich den Trend zum Abitur und Studium aus. „Anstatt mit 16 Jahren eine Ausbildung zu machen und schnell Geld zu verdienen, entscheiden sich heute viel mehr junge Menschen für ein Studium. Dadurch verfügen sie erst Jahre später über ein eigenes Einkommen.“

Studium statt Führerschein

Anstatt das wenige verfügbare Geld in einen Führerschein zu stecken, investierten sie es lieber in die Miete für die Wohngemeinschaft oder in Literatur fürs Studium. „Dazu kommt, dass in den großen Universitätsstädten die öffentlichen Verkehrsmittel völlig ausreichen, um von A nach B zu kommen.“

Inwieweit die jungen Menschen, die zunächst auf den Führerschein verzichten, diesen nach dem Studium erwerben, könne er nicht beurteilen, sagt Gastel.

Grundsätzlich glaubt er aber, dass das Auto als Statussymbol an Glanz verloren hat.

Junge Menschen suchen nach meinem Eindruck heute eher nach einem Fahrzeug, das fährt, als nach einem das Eindruck schindet.

Vor wenigen Jahren wäre das noch unvorstellbar gewesen, galt und gilt Deutschland doch als das Autoland schlechthin. 2021 waren bei einer Einwohnerzahl von 83,1 Millionen Menschen 59 Millionen Pkw in Deutschland zugelassen.

Die deutschen Autobahnen gelten weltweit als Vorbild, deutsche Hersteller wie Mercedes, VW, BMW, Audi oder Porsche genießen internationalen Ruf. Zudem wurde das erste praxistaugliche Automobil vom deutschen Ingenieur Carl Benz im Jahr 1885 gebaut. Er war auch der erste Deutsche, dem im Jahr 1888 eine Fahrerlaubnis – für Mannheim und Umgebung – erteilt wurde. 1909 wurde ein für das gesamte Deutsche Reich gültiger Führerschein eingeführt.

Auf dem Land wird es ohne Auto immer noch schwer

Gastel räumt ein, dass man auf dem Land noch längst nicht problemlos ohne Führerschein und ohne Auto leben könne, zwar habe sich in den vergangenen zehn bis 20 Jahren beim Öffentlichen Nahverkehr viel getan, doch der Status Quo reiche noch nicht aus.

„Wir wollen im Land und auch im Bund mit der Mobilitätswende vorankommen und dafür sorgen, dass gerade in Randzeiten am frühen Morgen oder späten Abend auch kleine Orte angebunden werden“, kündigt Gastel an. Eine Verringerung des Individualverkehrs ist schließlich seit langem erklärtes Klimaziel der Grünen.

Zumindest bis 2015 kann Gastel allerdings einen Trend zum Verzicht aus Umweltschutzgründen erkennen. Allerdings begannen große Jugendbewegungen wie durch Fridays For Future erst nach dem Jahr 2018.

Nach wie vor trägt der Verkehrssektor einen großen Anteil der Emissionen in Deutschland. Pro Jahr stoßen Pkw und Co 160 Millionen Tonnen CO2 aus. Damit ist der Mobilitätssektor für rund 20 Prozent des gesamten Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Für 61 Prozent der Emissionen sind Benzin- und Diesel-Pkw verantwortlich, für 36 Prozent entsprechende Lkw.

Problematisch ist vor allem, dass der Ausstoß seit dem Jahr 1995 relativ konstant blieb. Während andere Branchen, wie etwa die Industrie oder der Energiesektor ihre Emissionen drastisch verringern konnten, hinkt die Mobilität hinterher.

Zwar emittiert ein einzelnes Fahrzeug heute deutlich weniger Schadstoffe als Mitte der Neunzigerjahre, doch die schiere Zunahme des Individualverkehrs nivelliert diesen Effekt. Die Klimaziele, die die letzte Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 beschlossen hat, sehen vor, dass die Emissionen im Verkehr im Vergleich zu 1990 bis 2030 um fast die Hälfte sinken müssen.

Die Trägheit der Mobilität

Maximal für 85 Millionen Tonnen CO2 sollen Pkw und Lkw dann verantwortlich sein. Ermöglichen soll das vor allem der Ausbau der Elektromobilität, aber auch die Förderung von Öffentlichem Nahverkehr und mehr Geld für den Ausbau von Radwegen.

Peter Vortisch forscht am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zur Mobilität. Auch er bestätigt einen Trend zu weniger Führerscheinabschlüssen bei jungen Menschen, aber „er ist längst nicht so ausgeprägt, wie man vor einigen Jahren noch angenommen hat.“ Auch Vortisch sieht den Grund vor allem in den steigenden Studierendenzahlen, da eine große Zahl junger Menschen in die Städte ziehe.

Der Professor für Verkehrswesen warnt davor, einen rasanten Wandel in der Mobilität und beim Führerschein zu erwarten. „Es gibt in der Mobilität viele sehr träge Elemente. Da wäre die Infrastruktur, große Projekte wie Stuttgart 21 zeigen, dass man hier in Jahrzehnten denken muss. Dann die Haltbarkeit der Fahrzeuge an sich: Wenn morgen autonom fahrende Autos auf den Markt kommen, dauert es Jahre, bis sie in der Breite genutzt werden, weil die alten erst einmal weiter genutzt werden. Das Durchschnittsalter der Autos ist etwa zehn Jahre. Der dritte Faktor ist die Bevölkerung an sich: Die Wahl des Verkehrsmittel ist oft irrational. Wer einmal an das Auto gewöhnt ist, nutzt es auch weiter, selbst wenn es gute Alternativen gibt.“

Was das angeht, hat Vortisch aber auch eine gute Nachricht. „Erhebungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass der Anteil derjenigen, die regelmäßig unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen, gerade bei jungen Menschen deutlich steigt.“

Junge Menschen entscheiden sich anders

Im Gegensatz zu älteren Generationen sind junge Männer und Frauen also eher bereit, neben dem Auto auch das Fahrrad, die U-Bahn, den Bus oder die Bahn zu nehmen – sofern das Angebot da ist. „Junge Menschen entscheiden deutlich rationaler und objektiver darüber, wie sie von einem Ort zum anderen kommen“, erklärt Vortisch.

Im Zusammenspiel mit politischem Willen – etwa dazu, Autos aus Innenstädten zu verbannen – und einem entsprechenden Angebot an Alternativen könne das durchaus dazu führen, dass künftig weniger Kilometer mit dem Auto gefahren werden.

Noch aber, „ist es für die meisten Menschen nützlich, einen Führerschein zu haben.“ Besonders in ländlichen Regionen wie am Bodensee, in Oberschwaben oder auf der Ostalb wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben, ist sich Fahrlehrer Uwe Waldmann sicher. „Wer in der Stadt lebt, kann sich den Führerschein vielleicht sparen, aber im ländlichen Raum werden wir noch lange darauf angewiesen sein“, sagt er.

Überhaupt macht er sich wenig Sorgen um die Nachfrage in künftigen Zeiten, denn: „Selbst wenn es mehr Carsharing gibt, muss man ja immer noch selbst fahren können – und auch beim autonomen Fahrer muss am Ende immer noch der Mensch eingreifen können.“

Julia hat sich mittlerweile mit dem Leben ohne Führerschein abgefunden. „Ich musste Prioritäten setzen. Der Führerschein, der mir immer mehr ein schlechtes Gefühl des Versagens vermittelt, stand nicht mehr ganz oben“, sagt sie. Bus und Bahn seien auf dem Land zwar besonders am Wochenende „nicht der Hit“, aber die Schwiegereltern springen oft ein und helfen aus.