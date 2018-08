Eine Fußgängerin ist nach einem Unfall an einer Ampel im Zollernalbkreis gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 52-Jährige am vergangenen Samstag in Rosenfeld von einem Auto angefahren worden, obwohl sie die Straße dort ordnungsgemäß überquert hatte. Ein 86-Jähriger, der zuvor offenbar Gas und Bremse verwechselt hatte, erfasste sie frontal mit seinem Auto und verletzte sie lebensgefährlich. Sie starb am Mittwoch an den Folgen. Gegen den Senior wird einem Polizeisprecher zufolge nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Mitteilung