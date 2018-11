Fußgänger von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Sonntag mitteilte, ist die Identität des Mannes noch unbekannt. Demnach war der Fußgänger am späten Samstagabend an der Haltestelle Hirtenweg aus bislang unbekanntem Grund auf die Gleise gestürzt und von einer Straßenbahn, die in Richtung Stadtmitte anfuhr, überrollt worden. Das Opfer starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder zum Opfer geben können. Den Beamten zufolge war der Mann mit einer braunen Lederjacke und blauen Turnschuhen unterwegs. Er soll zwischen 45 und 65 Jahren alt sein.

