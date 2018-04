Ein Fußgänger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Montagabend im Stadtbezirk Möhringen kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. „Die Person ist geborgen und auf dem Weg ins Krankenhaus“, sagte ein Sprecher. Näheres war am Abend nicht bekannt. Der Verkehr auf der Strecke zwischen Degerloch und Bahnhof Möhringen war unterbrochen. Betroffen waren laut Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) die Linien U12, U5, U6, U8. Es fuhren ersatzweise Busse. Die Sperrung sollte erst am späten Abend wieder aufgehoben werden.