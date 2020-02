Fußgänger stirbt nach Unfall im Kreis Schwäbisch Hall

Bei einem Unfall bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 65-Jährige war am späten Dienstagabend aus noch ungeklärten Gründen auf der Bundesstraße 19 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Das Auto eines 19-Jährigen erfasste den Mann kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Sulzbach-Laufen. Der 65-Jährige starb kurz nach dem Aufprall noch am Unfallort. Die Bundesstraße war bis in die Nacht gesperrt.