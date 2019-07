Ein 40 Jahre alter Mann hat einen Fußgänger in Karlsruhe am helllichten Tag mit Stahlkugeln beschossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 24 Jahre alte Passant am Vortag auf einem Fußweg unterwegs, als die Kugeln plötzlich links und rechts neben ihm einschlugen und von einer Hauswand abprallten. Im Dachfenster eines Wohnhauses gegenüber sah der junge Mann dann eine Steinschleuder, bevor ein Unbekannter samt der Schleuder im Inneren seiner Wohnung verschwand, wie ein Polizeisprecher berichtete. Als Polizeibeamte daraufhin die Wohnung durchsuchten, trafen sie dort den 40-Jährigen an und stellten gleich zwei Schleudern nebst Munition sicher. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Pressemitteilung Polizei