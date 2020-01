Fußgänger in Rheinfelden angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Rheinfelden (Kreis Lörrach) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Morgen auf einer Straße zwischen den Ortsteilen Adelhausen und Ottwangen ereignet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Straße wurde demnach voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Das Alter des Fußgängers und der genaue Unfallhergang waren zunächst unklar.

