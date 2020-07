FSV Zwickau genügt 0:0 in Mannheim für den Klassenverbleib

Der FSV Zwickau spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga. Der Mannschaft von Trainer Joe Enochs genügte am Samstag im Auswärtsspiel beim SV Waldheim Mannheim ein 0:0, um im Fernduell mit dem Chemnitzer FC den Klassenverbleib zu sichern. Der CFC gewann zwar gegen Rostock mit 4:2, muss wegen der um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz aber absteigen.

Bereits nach 59 Sekunden vergab Elias Huth die Chance zur Zwickauer Führung. Nach einem Freistoß von Can Coskun kam der Stürmer in zentraler Position freistehend zum Kopfball, den Waldhof-Schlussmann Markus Scholz stark parierte. Das Enochs-Team stand defensiv stabil und ließ bis zur Pause nur eine Möglichkeit für Mannheim zu. Ein Schuss von Valmir Sulejmani aus Nahdistanz flog über die Latte (24.).

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, sodass vor beiden Strafräumen zunächst keine Gefahr drohte. In der Schlussphase verteidigte der FSV leidenschaftlich das Unentschieden, das zum Klassenverbleib reichte, da Chemnitz gegen Rostock zwei Tore zu wenig erzielte.

