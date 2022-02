Früherer Speerwurfstar setzt sich für Analphabeten ein

Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll will als Botschafterin des Landes für die Alphabetisierung und Grundbildung stärker auf das Problem des Analphabetismus aufmerksam machen. Die 40-Jährige aus Hohberg in der Ortenau ist nach Angaben des Kultusministeriums eine von bundesweit drei Prominenten, die sich im Auftrag von Bundesländern um dieses Thema kümmern. In Hessen setzt sich der ehemalige Turnweltmeister Fabian Hambüchen ein, in Bayern ist der Profibergsteiger und Extremkletterer Alexander Huber ein Ansprechpartner. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und Obergföll wollen ihre Ziele am heutigen Montag in Stuttgart vorstellen.

Bundesweit können rund 6,2 Millionen Erwachsene nicht richtig schreiben, lesen und rechnen oder keine zusammenhängenden Texte aufnehmen. Sie gelten als sogenannte funktionale Analphabeten. Statistisch gesehen wohnen rund 750 000 von ihnen in Baden-Württemberg.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-218019/2