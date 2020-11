Frühere Weihnachtsferien wegen Corona: Das halten Leser von Schwäbische.de davon

Normalerweise beginnen die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg und einigen anderen Ländern am 22. Dezember (Dienstag). Das soll in diesem Jahr anders sein. Die Schüler sollen bereits am 18. Dezember (Freitag) in die Ferien entlassen werden.

Der Grund: Man habe dann bis Heiligabend eine Strecke von fünf bis sechs Tagen, die man nutzen könne, um Kontakte zu minimieren, heißt es. Das soll eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus verhindern.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Erst ein paar Tage später feiern

Frank L.: „Ich kann die verlängerten Ferien relativ problemlos abfangen, da ich im Homeoffice arbeite und unser Schulkind (1. Klasse) zu den Kindern gehört, die sich zum Glück auch eine Weile selbst beschäftigen können. Für notwendig halte ich die verlängerten Ferien nicht. Zum einen ist das Ganze nicht so einfach für Elternpaare und Alleinerziehende, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können oder wo die Kinder mehr Aufmerksamkeit brauchen. Zum anderen sollte das Ziel sein, dass die Kinder so lange wie möglich in der Schule lernen können. […] Im persönlichen Fall finde ich es durchaus angebrachter die Kinder in die Schule zu schicken und ggfs. nicht die Großeltern an Weihnachten zu besuchen. Abgesehen davon laufen die Ferien 2 Wochen. Es spricht nichts dagegen mit den Großeltern statt am 1. Weihnachtsfeiertag erst [ein] paar Tage später zu feiern.“

Sinn mit Kontaktbeschränkungen vollkommen verfehlt

Michaela G.: „Ich mache gerade eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten im 3. Lehrjahr und finde es schlecht, dass uns ein Schultag genommen wird, an dem wir im Labor ja eh nur 2 wöchentlich im Wechsel praktische Übungen machen könnten. Vor allem ist der Sinn mit Kontaktbeschränkungen vollkommen verfehlt, da wir dann an dem Dienstag arbeiten und in den Praxen deutlich mehr Kontakte haben als in der Schule.“

Sind ja nicht alle berufstätigen Menschen nur im Homeoffice

Manfred H.: „WER soll denn da bitteschön in selbstgewählte Quarantäne gehen? Die Kinder, die eh nicht Treiber der Pandemie sein sollen? Deren Eltern, die wohl kaum vom Arbeitgeber deshalb Sonderurlaub bekommen, gehen weiterhin arbeiten, sind ja nicht alle berufstätigen Menschen nur im Homeoffice beschäftigt! Die Lehrer? Vielleicht noch am ehesten. Es wird wohl so sein, dass diese Zeit genutzt wird, um Einkäufe als Familienausflüge zu gestalten. War um 1. Lockdown ja auch so; scharenweise in Super -und Baumärkten geströmt!“

Verlängerung der Weihnachtsferien eine sachgerechte Maßnahme

Hartmut W.: „Ich finde, dass die Verlängerung der Weihnachtsferien eine sachgerechte Maßnahme ist. Bleibt zu hoffen, dass der zu erwartende Erfolg, der sich durch die Vermeidung von an sich wichtigen Kontakten (Schule) einstellen könnte, nicht leichtsinnig bzw. grob fahrlässig durch unwichtige Kontakte in der nun freien Zeit zunichtegemacht wird.

Urlaub hab ich seit Frühjahr schon nicht mehr

Michaela M.: „Also ab mit dem Kids zu Oma und Opa..... Denn Urlaub hab ich seit Frühjahr schon nicht mehr. Gut gemacht“

Wir werden dann wirklich in diesen Tagen zuhause bleiben

Stephanie E. via Facebook: „Warum die Kinder Montag und Dienstag noch in die Schule sollten, habe ich eh nie ganz verstanden. Ich finde die 2 Tage gut. Wir (damit meine ich unsere Familie) werden dann wirklich in diesen Tagen zuhause bleiben und uns isolieren. Das wünsche ich mir auch von den Angehörigen, mit denen wir die Festtage verbringen. Was allerdings die Betreuung der Kinder angeht, sehe ich das natürlich auch mit einem anderen Auge. Derzeit werden ständig Klassen vorsorglich vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und aufgrund des "vorsorglich" gibt es keine Entgeltfortzahlung. Das bedeutet, dass in diesem Jahr kein Urlaub und keine Überstunden übrig sind um zuhause zu bleiben. Man ist auf den Gutwillen des Arbeitgebers angewiesen.“

Schulen sind kein Infektionstreiber

Christoph S. via Facebook: „Schulen sind kein Infektionstreiber, wie inzwischen auch Studien der ETH Zürich und des RWI-Leibnitz-Instituts belegen. So gesehen wäre es mal wieder politischer Aktionismus, aber keine effektive Maßnahme.“

Problem mit den Bussen

Christiane A. via Facebook: „Finde es schön für die Kids...Schwierig für zum Teil arbeitende Eltern....Aber es soll ja Notbetreuung in den Schulen an den 2 Tage geben. Also kein Drama...ob es was bringt...bin ich mir nicht sicher...Den dazu muss man halt auch was dafür tun....Die Schule selber sehe ich nicht als Problem...Es ist eher das Problem mit den Bussen und mit den Wegen von Schule zum Bus und Buswartebereich...den da halten sich viele Schüler nicht mehr an die Regeln..

Stuss des Jahrhunderts

Dieter S. via Facebook: „Und was bringt es? Ist ein Klassenkamerad krank, muss man 14 Tage in Quarantäne. Jetzt reicht zur Vorbeugung eine Selbstisolation von sechs Tagen aus um an Weihnachten niemand anzustecken? Stuss des Jahrhunderts. Und es gibt auch Eltern und Menschen die bis 24.12. und/oder einschließlich 24.12. durcharbeiten müssen, wenn es Notbetreuung für Kids gibt sind die eh wieder zusammen.“

Was ist mit Recht auf Bildung?

Andrea F. via Facebook: „Die Kinder hatten dieses Jahr keinen geregelten bzw. kaum Unterricht. Warum müssen dann früher Ferien sein? Was ist mit Recht auf Bildung? Abgesehen davon haben viele Eltern keinen Urlaub mehr. Glaube eh nicht, dass es den gewünschten Effekt gibt, denn wo werden am Ende die Kinder betreut - bei den Großeltern oder der Verwandtschaft.“

Schlussendlich will jeder "normale" Weihnachten

Andrea K. via Facebook: „Wer weiß, ob nicht eine Notbetreuung eingerichtet wird? Warten wir's doch mal ab, bevor immer nur geschimpft wird. Schlussendlich will jeder "normale" Weihnachten, das könnte mit dieser Woche vor Weihnachten mit stark eingeschränkten Kontakten schon klappen.“

Hinweis: Wir haben die Kommentare teilweise um Tipp- und Rechtschreibfehler bereinigt.